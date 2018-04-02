Решение за ним: Вице-мэры Николаева Степанец и Андриенко рассказали о том, планируют ли работать с Сенкевичем

Вице мэры Николаева пока ещё не знают, будут ли оставаться работать с восстановленным в должности мэром Александром Сенкевичем.

Об этом они рассказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, что Центральный райсуд Николаева постановил немедленно восстановить Сенкевича на посту мэра города.

По словам Юрий Степанца, пока что он ничего не планирует, так как дожидается выхода на работу Сенкевича.

- Пока я слышал только одну вещь от него, что он работал бы только с одним Омельчуком (Александром – прим. ПН). Выйдет на работу, там уже будет видно. Захочет со мной работать – будем работать, не захочет – значит не будем работать. Пусть он решение принимает, чтобы он не говорил, что ему навязывают кого-то, что он своих не может назначить, кому он доверяет. Решение за ним, - рассказал он.

В свою очередь вице-мэр Юрий Андриенко заявил, что пока не видел решения Центральной райсуда Николаева, поэтому рассказать о своих планах не может.

- Я пока решения не видел, поэтому не могу сказать вам ничего, - ответил он.

Как известно, после того, как выборы мэра Николаева 15 ноября 2015 года выиграл Александр Сенкевич, первый вице-мэр Юрий Андриенко не захотел работать с новым мэром и добровольно уволился.

Напомним, что ранее сообщалось, что Степанец заявил, что вице-мэр Антон Турупалов, который курировал вопрос получения кредита от Европейского инвестиционного банка на приобретение транспорта отозвал письмо с согласованием 2,9 миллионов евро и попросил вместо них 10 миллионов евро, в результате чего банк принял отрицательное решение по запросу.

Тогда, экс-мэр Александр Сенкевич выступил с опровержением заявлению Степанца и заявил, что процесс получения кредита от Европейского банка реконструкции и развития на приобретение транспорта идет. После чего Степанец обвинил Сенкевича в лукавстве.