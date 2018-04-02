Центральный райсуд Николаева постановил немедленно восстановить Сенкевича на посту мэра города

В понедельник, 2 апреля, судья Центрального районного суда Николаева Наталья Черенкова огласила решение по иску Александра Сенкевича, согласно которому решение о его восстановлении на посту городского главы Николаева вступает в силу немедленно.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, 16 марта судья Черенкова удовлетворила иск бывшего городского головы Николаева Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. При этом у городского совета с момента оглашения было 30 дней на подачу апелляционной жалобы на это решение суда. При этом представители Сенкевича 29 марта просили суд принять решение к немедленному исполнению, поскольку его законные права на были полностью восстановлены. В свою очередь, представители горсовета не высказали свою четкую позицию и сказали, что доверяют суду и оставляют вопрос исключительно на рассмотрение судьи.

- Суд решил допустить немедленно исполнение решения суда о признании отмены решения сессии Николаевского городского совета от 5 октября 2017 года о досрочном прекращении полномочий городского главы, - зачитала решение судья Наталья Черенкова.

Александр Сенкевич Наталья Черенкова Юрист Николаевского горсовета

В коммернтарии журналистам после оглашения решения суда Александр Сенкевич сказал, что у него нет сейчас задачи сразу вернуться в свой кабинет в Николаевском городском совете.

- Сегодня буду заниматься вопросами восстановления себя на должности городского главы, - прокомментировал свое восстановление в должности Сенкевич.

- Я думаю, что сегодня николаевцам вообще не до политики. И я надеюсь, что городской совет это осознает. И сегодня мы начнем оперативно работать. Я думаю, что будут приняты некоторые важные решения. К сожалению, законодательство не позволяет городскому главе с легкостью освобождать от обязанностей работников горисполкома и других структур. Я уже так делал и это закончилось не очень хорошо. Это закончилось отстранением от должности. Все будет по закону, - отметил Сенкевич.

Кроме того, Сенкевич отметил, что одной из первоочередных задач для него после восстановления в должности является перераспределение бюджетных средств.

- Я думаю, что сегодня мы должны активизироваться в принятии решений и в первую очередь, распределением бюджетных средств, которые у нас остались нераспределены в прошлом году. И которые сегодня необходимо распределить и по закону, - добавил он.

Также он отметил, что после того, как депутаты Николаевского горсовет объявили ему «импичмент», они не смогли «взять на себя ответственность».

- И я надеюсь, что сегодня я смогу консолидировать депутатский корпус. То, что сегодня происходит в городе – это просто кошмар. Потому что депутаты все свалили на плечи секретаря, а секретарь на все это дело не подписывался. И как видим отсутствие ответственности. Сегодня надо сосредоточиться… Мы, конечно же, потеряли очень много времени. За три-четыре месяца нынешнего года мы реально зашли в такое крутое пике по освоению средств, которое в конце года будет сумасшедшее. Если сегодня исполнение бюджета по главным распорядителям, как управление капитального строительства меньше 10%, то можно спрогнозировать, что будет в конце года, - сказал Сенкевич.

Александр Сенкевич также не намерен менять секретаря Николаевского городского совета Татьяну Казакову после своего восстановления в должности.

- Думаю, что это не рационально. Более того, я считаю, что Татьяна Викторовна, как секретарь городского совета, свою работу исполняла очень качественно, и я надеюсь, что мы с ней дальше будем сотрудничать. Снова повторяю: у нас нет времени на политические дрязги, - отметил он.

Напомним, что исполняющая обязанности городского главы - секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета.