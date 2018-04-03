Профильный комитет Рады признал неудовлетворительной работу Супрун и высказался за ее отставку

Ульяна Супрун Парламентский комитет по вопросам здравоохранения признал работу Минздрава в 2017 году неудовлетворительной.

За это решение проголосовали 9 из 12 присутствующих на заседании во вторник членов комитета, передает «LB.ua».

Комитет на своем заседании заслушал «Отчет Правительства о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2017 году» в части работы Минздрава.

На заседании присутствовала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее заместители.

«2017 год войдёт в историю как год начала системных реформ в системе здравоохранения... В первую очередь, созданы основы для медицинского страхования... внедрения принципа «деньги ходят за пациентом». Создана новая система финансирования через единый национальный орган», - отметила она, представляя отчет.

Супрун хотела передать слово заместителю Роману Илыку для представления информации по выполнению программы «Доступные лекарства». Однако члены комитета выступили категорически против.

- Только вы лично можете использовать свои 15 минут для выступления, - сказала глава парламентского комитета Ольга Богомолец.

- Вам здесь не спектакль, - добавила нардеп от «Оппоблока» Татьяна Бахтеева.

В процессе вопросов и ответов нардеп «Оппоблока» Игорь Шурма обвинил Супрун «в предоставлении недостоверной информации о состоянии закупок лекарственных за государственные средства за 2017 год», нардеп от «Народного фронта» Татьяна Донец сочла и.о. министра «ответственной за срыв сроков строительства детской клиники «Охмадет», а внефракционный нардеп Сергей Мельничук возложил на нее «ответственность за эпидемию кори и ее последствия».

Супрун поспешно покинула заседание комитета, не дождавшись рассмотрения следующего вопроса - проект постановления об обращении к Кабмину с просьбой отправить в отставку и.о. главы Минздрава.

Также комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

За рекомендацию принять проект постановления № 5642 «О признании работы первого заместителя Министра здравоохранения Украины, временно исполняющего обязанности Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны-Надежды неудовлетворительной и обращения в Кабинет Министров Украины об освобождении ее от занимаемой должности» проголосовали 7 из 12 присутствующих на заседании членов комитета.

Автор проекта постановления, член комитета и нардеп «Оппоблока» Игорь Шурма отметил, что Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более 6 месяцев.

Глава Комитета Ольга Богомолец в комментарии журналистам отметила, что «теперь проект постановления может быть вынесен в любой момент в парламент, главное, чтобы была политическая воля для отставки Супрун».

Как известно, Кабинет министров назначил Супрун исполняющей обязанности главы Минздрава с 1 августа 2017 года. Супрун пришла в Минздрав на должность замминистра за несколько дней до этого.

Она родилась в городе Детройт в США. Осенью 2013 года вместе с мужем переехала в Украину. Во время Революции достоинства была в Киеве на Майдане. Она работала в медицинской службе, впоследствии возглавила гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев и основала организацию "Защита Патриотов", которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО. В октябре 2015 года стала консультантом комитета ВР по вопросам здравоохранения.

В июле 2015 года получила украинское гражданство.

До нее и.о. министра здравоохранения был Виктор Шафранский. С назначением Супрун Шафранский уволился из Минздрава.

При Супрун в Украине была начата реформа здравоохранения по принципу «деньги идут за пациентом».

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