Министр инфраструктуры подал в Кабмин представление об увольнении Ноняка с должности главы «Укртрансбезопасности»

Михаил Ноняк Министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабинет министров представление об увольнении главы «Укртрансбезопасности» Михаила Ноняка.

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Две недели назад я подал господина Ноняка на увольнение. Я неоднократно с ним проводил беседы о его личном, профессиональном поведении и непрофессиональном. У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотребления на своей должности. Все имеющиеся факты не позволяют ему занимать эту должность. Соответствующее представление я внес в Кабинет министров и надеюсь, что соответствующее решение будет принято», - сказал он.

Как известно, в декабре прошлого года Ноняк официально вручил своим подчиненным в Николаеве четыре так называемые мобильные лаборатории с габаритно-весовыми комплексами, которые презентовали в Киеве еще в ноябре.

При этом ранее Михаил Ноняк давал понять, что его ведомство не будет содержать и обслуживать габаритно-весовые комплексы, которые хотят закупить за средства из местных бюджетов на Николаевщине.

Также он заявлял, что правительство закупило не стационарные габаритно-весовые комплексы, а передвижные лаборатории, потому что ведомство нуждается в транспорте.