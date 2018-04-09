В Киеве маршрутка врезалась в автомобиль патрульной полиции

В воскресенье, 8 апреля, в Киеве на Северном мосту в направлении станции метро Почайная маршрутка столкнулась с автомобилем патрульной полиции.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

По предварительным данным, у маршрутного автобуса «Богдан» отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции «Toyota».

«Правоохранители в этот момент, как раз уговаривали малолетних «ямакаси» слезть с опоры моста», - добавляют в сообщении.

Во время ДТП никто из участников не пострадал.

Напомним, в Киеве и Ровно за ночь пятеро полицейских получили травмы во время несения службы из-за тарана их автомобилей.