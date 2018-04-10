Президент Польши назвал две главные проблемы в отношениях с РФ

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В своем интервью, Анджей Дуда заявил, что в отношениях Польши и России есть две главные проблемы – смоленская катастрофа и агрессия Кремля в отношении Украины.

Об этом сообщает «24 телеканал» со ссылкой на «PAP».

Также, он назвал сегодняшнее состояние международных отношений между Польшей и Россией сложным.

«Отношения с Россией сложные. С одной стороны – это дело Смоленска, возвращение обломков самолета. Также это и вопрос российской агрессии в Украине, оккупации Крыма, оккупации части украинской территории», – сказал Дуда.

Напомним, что Польша в ответ на агрессивную политику России купила американские системы обороны Patriot.

Jack Trofimov

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