Кум Путина Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан»

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук не считает Россию агрессором.

Об этом он заявил в интервью DW.

Отвечая на вопрос журналистки Жанны Немцовой о том, кто на самом деле виноват в начале вооруженного конфликта на Донбассе.

- Если говорить о России как о агрессоре, тогда нужно поставить крест на Минских соглашениях... России сначала отводилась роль страны, которая может оказать влияние на неконтролируемые территории, на непризнанные республики, - сказал Медведчук.

- Конфликт, который начался в конце марта - начале апреля (2014 года, - ПН) - это конфликт между людьми, которые находились на Донбассе и которые не согласились с приходом новой власти и ее политики... Это противостояние граждан одной части страны по отношению к другим - заявил Медведчук.

На уточняющий вопрос, можно ли считать этот конфликт «гражданской войной», Медведчук ответил отрицательно.

Данное интервью, распространенное 18 апреля, было взято еще 6 апреля.

Напомним, Луценко подозревает Медведчука в организации госпереворота вместе с Савченко и в подготовке диверсий на Николаевщине. Ранее Парубий передал в ГПУ материалы о причастности Медведчука к антиукраинским действиям на Донбассе.

Отметим, что СМИ сообщали о тайной встрече Путина и Медведчука в аннексированном Крыму.