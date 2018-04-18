«Иск на миллион долларов»: Пашинский и польская компания подают в суд на «Новое время» из-за скандального расследования

Народный депутат Украины Сергей Пашинский подал иск в суд на издание «Новое время».

Об этом сообщает Украинская правда.

Глава комитета по нацбезопасности считает, что о ТОВ «Издательский дом Медиа-ДК» была распространена недостоверная информация.

Известно, что дело будет рассматриваться в Подольском суде Киева судьей Татьяной Войтенко.

В то же время редакция «Нового времени» обратилась в НАБУ относительно злоупотреблений Пашинского.

Помимо этого стало известно, что польская компания Wtorplast также будет подавать в суд на «Новое время» и автора расследования про коррупцию с закупкой военной техники для украинской армии на сумму более миллиона долларов. Об этом сообщает Громадське.

В польской компании считают, что расследование навредило их деловой репутации. Известно, что в данном расследовании говорится о незаконной сумме военных закупок по завышенным ценам. В материале фигурирует и народный депутат Сергей Пашинский.

Известно, что в данном расследовании говорится о незаконной сумме военных закупок по завышенным ценам. В материале фигурирует и народный депутат Сергей Пашинский.

Напомним, Тимошенко извинилась перед изданием «Новое время» за его критику в прямом эфире телеканала.