В мэрии Николаева депутат Апанасенко дал по шее «общественнику», который разбирал его забор

Вячеслав Апанасенко В Николаеве мэрии Николаева 18 апреля возник конфликт между депутатом городского совета от «Самопомощи» Вячеславом Апанасенко и представителем партии Социал-демократической партии Денисом Жело.

Об этом сообщает «Шиповник».

Во время заседания постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики депутаты обсуждали вопрос о постройке возле детского городка «Сказка» четырехэтажного офисного центра. Денис Жело раскритиковал такую инициативу, в то время как Вячеслав Апанасенко выступил за. При выходе из кабинета Вячеслав Апанасенко ударил Жело по спине.

На видео показано, что Апанасенко ударил Жело в шею, после чего они обменялись, судя по всему, оскорблениями.

Напомним, что летом 2017 года Жело и его партийный босс Сергей Каплин сносили в Николаеве забор вокруг помещения Апанасенко. Ранее Апанасенко отличился нападением на местного жителя, который снимал разбирательства вокруг его забора - депутат ударил его по руке с телефоном.