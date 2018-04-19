Пашинский повторил поступок «регионалов» и инициировал введение уголовной ответственности за «клевету» в СМИ

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский инициирует введение ответственности, в том числе, уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения ложной информации.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Пашинский попросил комитет разработать законодательные изменения об ответственности «за подрыв обороноспособности государства».

- Находятся какие-то ФСБшники, которые используют наших журналистов для сознательного подрыва обороноспособности государства. Именно поэтому мы провели консультации со многими фракциями в парламенте, я прошу наших депутатов во главе с господином Винником вместе с комитетом свободы слова наработать изменения в законодательство в части ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений, - заявил Пашинский.

Нардеп Иван Винник отметил, что такой законопроект может быть внесен в парламент через несколько недель.

Ранее в издании «Новое время» появилась статья, в которой говорится о масштабной коррупции в «Укроборонпроме» при закупке польских боевых машин пехоты. В материале фигурирует народный депутат Сергей Пашинский и заместитель председателя СНБО Олег Гладковский. Теперь Пашинский подал на «Новое время» в суд.

Народный депутат Мустафа Найем сравнил предложение Пашинского с действиями Партии регионов в 2012 году.

«В уже далеком седьмом созыве парламента работал такой себе депутат-«регионал» Виталий Журавский. Как-то раз его коллегу по фракции задели журналисты. В отместку депутат Журавский придумал законопроект о клевете, предполагавший уголовную ответственность за любые, даже оценочные суждения в СМИ и не только в статьях, но даже в комментариях. На дворе стоял 2012 год».

«Это была банальная месть «регионалов» - журналистам. Закон вызвал ответную реакцию. Акция протеста главных СМИ в стране стала национальной – журналы и газеты выходили с пустыми обложками, журналисты устроили обструкцию всем, кто поддержал закон в первом чтении, и после нескольких недель обструкции «регионалы отступили». Закон был снят с рассмотрения, а сам Журавский стал изгоем для всех СМИ и спустя несколько лет пал жертвой мусорной люстрации».