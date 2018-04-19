Единая поместная церковь - вопрос не религии, а геополитики, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что создание единой поместной православной церкви в Украине - это вопрос не религии, а геополитики, инструмент борьбы в гибридной войне с Россией.

Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, передают «Украинские новости».

По его словам, независимая церковь - обязательный атрибут независимого государства.

- Все поместные церкви нового и новейшего времени были признаны только путем активного привлечения государства к этому процессу. Такими являются традиции и требование вселенского патриаршего престола. Автокефалию предоставляют не столько конкретной церкви, сколько стране. Поэтому для нас, для меня как президента, для вас, уважаемые депутаты, оставаться в стороне - значило бы поддержать статус-кво, который выгоден Москве, - сказал Порошенко.

По его мнению, получение автокефалии для православной церкви обеспечит окончательную независимость Украины от России.

- Тут не только религия, тут геополитика. Для меня дело утверждения независимой поместной церкви - такого же веса, как безвиз, Соглашение об ассоциации, как наша общая борьба за членство в Евросоюзе, за членство в НАТО. Это вопрос национальной безопасности и обороны в этой гибридной войне. Потому что Кремль рассматривает Русскую церковь как один из основных инструментов влияния на Украину, - сказал он.

Он отрицает, что участие государства в создании единой поместной церкви будет нарушать конституционный принцип свободы совести, так как она не будет государственной. По его словам, УПЦ Московского патриархата никто запрещать не собирается.

- Все верующие смогут свободно выбирать как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию. Кто захочет остаться в церкви, которая сохранит единство с Русской православной церковью, сохраняют за собой это право, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, что 17 апреля на встрече с лидерами фракций Верховной Рады президент Петр Порошенко сообщил, что УПЦ КП и УАПЦ подписали обращение к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию новой поместной православной церкви Украины.

УПЦ Московского патриархата в этом процессе не участвует.

Напомним, ранее Порошенко попросил у Вселенского патриарха издать указ об автокефалии единой Украинской православной церкви.