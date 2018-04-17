Порошенко попросил у Вселенского патриарха издать указ об автокефалии единой Украинской православной церкви

Президент Украины Петр Порошенко официально обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею І (архиепископу Константинополя) с просьбой предоставить томос об автокефалии (указ о независимости) для единой поместной Украинской православной церкви.

Об этом он заявил на собрании с главами фракций Верховной Рады Украины 17 апреля, прямую трансляцию которой вело «Радио Свобода».

- Единая православная поместная церковь не станет государственной. Все верующие имеют право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию, - сообщил Порошенко.

Порошенко сообщил, что не может раскрывать детали этой встречи, но заверил, что все необходимые элементы для создания поместной церкви уже есть.

- Первое - это обращение церковных иерархов. И сразу после возвращения у меня были встречи. Хочу сообщить, что после встречи с патриархом Филаретом все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата поставили свои подписи в обращении к вселенскому патриарху о предоставлении томоса новой украинской православной автокефальной церкви, все до единого. У меня также произошла встреча с митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви, и сегодня утром мне сообщили о результатах архиерейского собора УАПЦ. Все без исключения архиепископы подписали обращение к вселенскому патриарху и президенту, - сообщил он.

Порошенко попросил Верховную Раду как можно быстрее поддержать это обращение.

Отметим, в прошлом году Порошенко говорил, что князь Владимир Великий принял христианскую веру от Константинопольской церкви, и поэтому именно от нее Украина ждет признания автокефалии для поместной церкви.

16 июня 2016 года Верховная Рада направила обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В частности, Рада попросила Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии Православной церкви в Украине.

После смерти митрополита Владимира в 2014 году зашел в тупик процесс сближения УПЦ КП и УПЦ МП. В 2015 году была предпринята попытка объединения УПЦ КП и УАПЦ, но и она завершилась ничем.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько сотен николаевцев встретили Благодатный огонь.