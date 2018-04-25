«Антикорупционная» комиссия Николаевского горсовета поддержала решение Казаковой уволиться

Татьяна Казакова Депутатская комиссия по вопросам прав человека, законности, местного самоуправления и этики Николаевского городского совета единогласно проголосовала за желание секретаря горсовета Татьяны Казаковой уйти с ее поста. Проект решения будет вынесен на голосование на следующей сессии горсовета.

Об этом стало известно в ходе заседания данной комиссии в среду, 25 апреля.

Во время обсуждения вопроса, глава «Самопомощи» Федор Панченко попросил перенести рассмотрение на следующий раз.

Федор Панченко - У меня будет просьба относительно того, что вопрос серьезный, я не успел ни с фракцией посоветоваться, ничего. У меня просьба перенести этот вопрос на следующее заседание комиссии. Я не вижу ничего «пожарного», поскольку у нас не предвидится на этой неделе сессии, -сообщил Панченко.

В свою очередь депутат от фракции «Наш край» Юрий Гранатуров заявил, что Казакова лично попросила как можно скорее рассмотреть данное заявление.

Юрий Гранатуров - Я вчера общался с Татьяной Викторовной, она очень просила не отказать в ее просьбе, и рассмотреть сегодня этот вопрос. Я считаю, что отказать Татьяне Викторовне неучтиво и некорректно. Тем более, что для этого нет никаких оснований, - заявил он.

В итоге предложения Панченко никто не поддержал, и комиссия единогласно проголосовала за вынесение проекта решения об увольнении Татьяны Казаковой на следующую сессию городского совета.

Напомним, что 16 апреля Татьяна Казакова написала заявление об ее увольнении с поста секретаря городского совета.