Евгения Шевченко назначили заместителем главы Николаевской облгосадминистрации

Евгений Шевченко Советник губернатора Николаевской области Евгений Шевченко назначен на должность заместителя главы Николаевской облгосадминистрации.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников в администрации Президента Украины.

Распоряжение о назначении Шевченко подписал первый вице-губернатор Вячеслав Бонь, который на время отстранения Алексея Савченко от должности является и.о. главы Николаевской ОГА.

Представление о назначении Шевченко подал Савченко, его согласовали Кабинет министров и администрация Президента. 36-летний Евгений Шевченко будет отвечать за гуманитарную сферу – ей он заведовал, когда был вице-мэром Николаева. Вступит в должность Шевченко со 2 мая. Также ранее Шевченко был главой исполкома Николаевской областной организации партии «УДАР».

Напомним, что отвечавшая за гуманитарную сферу вице-губернатор Оксана Янишевская, на которую открывали два уголовных дела по подозрению в злоупотреблениях, находится в декретном отпуске.