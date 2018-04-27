«Круглов в 2010 и в 2013 годах – это разные люди»: Дятлов о причинах конфликта с экс-губернатором Николаевщины

Игорь Дятлов В 2013-ом году бывший тогда главой Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов, который ранее поддерживал молодежь, стал человеком, который не приемлет нового, и предпочитал делать ставку на опытных людей в своей команде.

Такое мнение в интервью «Преступности. НЕТ» высказал глава фракции Николаевского горсовета Игорь Дятлов, который в то время возглавлял Николаевский областной совет.

«Как человек, который знает Николая Петровича с детства, имею полное право сказать, что Николай Петрович в 2010, 2011, 2012 годах – это один Николай Петрович. Это Николай Петрович, который радовался тому, что в Николаеве есть активная молодежь. Это был человек, которого честно можно было назвать наставником, учителем, потому что он всегда старался помочь каким-то советом, давал возможность самореализоваться. Это касалось не только партийцев. Это касалось абсолютно всей активной молодежи. Многие из них находятся в других политических силах или реализуют себя как журналисты. Но если говорить откровенно и честно, именно при Николае Петровиче Круглове, при Владимире Дмитриевиче Чайке были возможности для реализации молодых ребят», - рассказал Дятлов.

Однако в 2013-ом году отношение Николая Круглова к молодым людям в команде изменилось.

«В 2013 году Николай Петрович – это уже был другой человек. Это человек, который не приемлет нового, который делал ставку больше на опыт и на опытных людей в своей команде, и человек, который отодвинул молодежь и молодых ребят далеко-далеко на задворки», - рассказал Дятлов.

По его словам, в 2013 году начались притеснения молодых людей, которые находились во власти, со стороны руководства.

«Тогда действующая власть пыталась расправляться со своими же людьми, своей командой из-за необоснованных претензий. И для того, чтобы, в первую очередь, защитить этих людей, чтобы они не страдали, такая развязка была необходима. Поэтому я принял такое решение (покинуть пост первого заместителя руководителя областной партийной организации Партии регионов, - ПН). Готов ли я был сложить свои полномочия как глава областного совета? Мы никогда не говорили об этом с журналистами. Я могу сказать, что в 2013 году, осенью, у нас был разговор с Николаем Петровичем (Кругловым,-ПН), где я сказал, что, если вы не видите меня в своей команде и будете продолжать такой способ давки на тех людей, которых вы ассоциируете со мной, – я готов сложить полномочия главы областного совета», - рассказал Дятлов.

Тогда, по его словам, Круглов предложил ему оставаться на посту главы облсовета. Позже ситуация практически стабилизировалась, так как Николай Круглов стал народным депутатом от 132-го округа и Николаевскую ОГА возглавил Владимир Луста.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Николай Круглов, говоря о взаимоотношениях поколений и характеризуя своего недавнего протеже экс-главу областного совета Игоря Дятлова и Ко, сравнил их с молодыми щенками, которые стараются кого-то укусить.