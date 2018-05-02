Министр Омелян назначил бывшего телеведущего «ответственным за коммуникацию» по николаевскому аэропорту

Игорь Моляр Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 2 мая назначил своего советника Игоря Моляра ответственным за коммуникацию между руководством КП «Николаевский международный аэропорт» и министерством.

Представил он его в ходе брифинга в среду, 2 мая.

По его словам, в каждой области Украины должен быть как минимум один аэропорт.

- Мы назначаем советника Игоря Моляра, который вам известен по «Парку автомобильного периода», который будет заниматься парком авиационного периода. Он поможет наладить работу на областном уровне, но я еще раз подчеркиваю, что министерство может помочь, объяснить и поспособствовать. Но главное - результат получается на уровне области, - сказал Омелян.

В свою очередь Моляр поблагодарил министра за доверие и сообщил, что оправдает ожидания. Вместе с тем, говоря о дате открытия аэропорта, Моляр перепутал даты дня города Николаева (вторая суббота сентября) и дня Святого Николая (19 декабря).

- Я обещаю, что центр медиаразвития, если все помогут, переместится из Киева в Николаев. В ближайшее время откроем аэропорт, вторая неделя сентября, на день Святого Николая, который является праздником города, - обратился он к журналистам.

Напомним, что ранее Игорь Моляр был ведущим телепрограммы «Парк автомобильного периода». На своей странице в Facebook он опубликовал видео из Николаева, в котором называет себя автосоветником министра.

- Ответственным за медийную поддержку Николаевского аэропорта теперь будет ваш покорный слуга и по совместительству автосоветчик министра инфраструктуры, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в среду, 2 мая, министр инфраструктуры Владимир Омелян в рамках визита на Николаевщину провел закрытое совещание в Николаевской областной государственной администрации.