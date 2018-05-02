Супрун вычищает в медицине все, что «налипло» за много лет, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов помогать и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун менять медицинскую сферу в Украине.

Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, прежде всего в медицине надо менять систему финансирования.

- Лидером изменений в этой сфере Ульяна Супрун с которой кое-кто хочет сделать врага всей Украины. Я ее знаю, у нее характер очень сложный, и, возможно, она в общении очень неудобная, но я удобных никогда и не искал, - сказал Гройсман.

Премьер добавил, что считает Супрун честной и не втянутой в какие-либо медицинские схемы.

- Она начала наводить порядок, собрала новую команду - кто-то лучше, кто-то хуже, но они начинают все это вычищать, что «налипло» за многие годы. Но некоторые начинают ее винить за то, в каком состоянии сегодня больницы, - сказал он.

- А разве они сегодня или вчера такими стали, или Ульяна в этом виновата? Она наоборот хочет это изменить, и я готов помогать. А относительно критиков, то я бы сказал, что у нас есть два типа политиков: которые видят проблему и готовы ее решать, а есть те, которые пытаются «сыпать соль на рану», - добавил глава правительства.

По его мнению, у Супрун и ее соратников есть шанс все изменить.

На вопрос, когда же украинцы смогут почувствовать изменения в здравоохранении, Гройсман ответил, что открытие «Охматдета» и перинатального центра во Львове, программа «Доступные лекарства» и подписание контрактов с врачами уже говорят об изменениях.

Напомним, ранее Гройсман заявлял, что главный результат работы Ульяны Супрун на должности и. о. министра здравоохранения в том, что она не дает воровать деньги из з государственного бюджета.