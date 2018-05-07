Скандальный Бочковский просит у Минюста принудительного восстановления в должности главы ГСЧС

Сергей Бочковский просит Министерство юстиции в принудительном порядке выполнить решение суда о восстановлении его на должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Федоренко в комментарии телеканалу «112 Украина».

- Заявление мы подали вместе с исполнительным письмом суда для того, чтобы Государственный департамент исполнительной службы Министерства юстиции выполнил решение суда принудительно, - сказал адвокат.

Федоренко отметил, что ожидает реакции от Минюста на поданное заявление в течение 10 дней.

Он также сообщил, что около 9:00 он вместе с Бочковским прибыли в ГосЧС, однако в здание их не пропустили по указанию Департамента кадрового обеспечения.

Напомним, 26 апреля суд восстановил в должности задержанного на заседании Кабмина главу ГСЧС Бочковского.

Как сообщалось, в апреле 2014 года правительство назначило Бочковского главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) распоряжением от 23 апреля 2014 года № 412-р. Подчеркнем, что в марте 2015 года Бочковский и его заместитель были арестованы прямо в ходе заседания Кабмина.

В марте 2016 года в Шевченковском райсуде Киева Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому зачитали обвинительное заключение.

- У Бочковского несколько эпизодов неправомерной выгоды, злоупотребление властью, служебный подлог. У Стоецкого в свою очередь тоже несколько эпизодов покушения на вымогательстве неправомерной выгоды и злоупотребление властью, - объяснял прокурор ГПУ Александр Цилюрик.

Экс-чиновников подозревают в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству в свыше 6,5 млн гривен. Речь идет, в частности, о фальсификации документов, незаконное выделение резервных денег на госзакупках и непрозрачных тендерах.

Отметим, Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году заявлял, что задержанный экс-глава ГСЧС Сергея Бочковского не выйдет на свободу.