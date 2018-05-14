После аннексии Крыма 25 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть полуостров, - глава Меджлиса

Рефат Чубаров Глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что до 25 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым после аннексии Россией.

Об передает РБК-Украина со ссылкой на его обращение в Facebook.

В своем обращении Чубаров подчеркнул, что крымские татары всегда будут помнить жертв депортации 1944 года. Как заявляет сам Чубаров, и сегодня положение крымских татар продолжает оставаться тяжелым.

- Россия вновь оккупировала нашу Родину. В 2014 году она оккупировала украинский Крым. Россия принесла нашему народу много страданий. И депортация 18 мая 1944 - самое страшное, что выпало на нашу долю. В связи с тем, что наш народ выступил и выступает против аннексии Крыма, репрессиях против крымских татар оккупационными властями продолжаются и сегодня. 20-25 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым, оккупанты запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, запрещены телевидение, радио, новостные агентства,- сообщил Чубаров.

По его словам, в домах крымских татар каждую неделю проводятся обыски.

-Среди противников аннексии есть те, кого оккупанты убили. Много тех, кого оккупанты похитили, а 67 наших соотечественников брошены в российские тюрьмы. Еженедельно в домах крымских татар проводят обыски, - заявил глава Меджлиса.

Также он поблагодарил власти Турции за непризнание аннексии украинского полуострова и призвал международные организации положить конец оккупации Крыма и Донбасса, усилить санкции против России, чтобы не допустить повторения событий 18 мая 1944 года.

Напомним, что ранее Чубаров рассказал, как в аннексированном Крыму «мобилизуют» трудовых мигрантов для участия в выборах президента РФ.