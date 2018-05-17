Россия предложила Украине обменять пленных по новой формуле «157» на «20»

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Борис Грызлов
В  среду, 16 мая, на переговорах в Минске, представитель России Борис Грызлов предложил украинской стороне провести обмен пленными по формуле «157» на «20».

Об этом сообщает «Левый Берег».

«Российская делегация констатировала, что сегодня есть все условия для обмена всех удерживаемых людей, личности которых установлены и подтверждены сторонами конфликта. Это 157 человек, удерживаемых силовыми структурами Украины, и 20 человек, удерживаемых на Донбассе», - рассказал Грызлов.

При этом он заявил, что украинская сторона уклоняется от такого обмена.

Ранее сообщалось, что Украина готова обменять 20 задержанных россиян на украинцев, удерживаемых в тюрьмах РФ.

Олена Мельниченко

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