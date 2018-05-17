Сессия Николаевского горсовета: Вопроса об отставке Казаковой в повестке дня нет

В четверг, 17 мая, депутаты Николаевского городского совета собрались на 36-ую сессию.

Об этом из сессионного зала сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В предварительной повестке дня предлагается рассмотреть земельный вопросы. В разделе «Разное» внесены вопросы о внесении изменений в положение об исполнительных органах Николаевского горсовета, вопрос изменения состава постоянный депутатских комиссий, утверждение Плана зонирования, создание индустриального парка «Энергия». Также собираются заслушать директора КП «Николаевводоканал» Бориса Дуденко, который расскажет о ликвидации аварии на улице Лескова.

Стоит отметить, что в подписанном ранее городским головой Николаева Александром Сенкевичем распоряжении о созыве 36-й сессии Николаевского городского совета, было предложено рассмотреть на заседании - проект решения об увольнении Татьяны Казаковой с поста секретаря горсовета. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальной странице Николаевского городского совета. В распоряжении указывалось, что помимо проекта решения об увольнении Казаковой по собственному желанию, на сессии планируют внести изменения в состав исполнительного комитета Николаевского горсовета. По информации «Преступности.НЕТ», вопрос отставки Казаковой был снят с повестки дня по причине того, что за положительное голосование за этот вопрос не хватало голосов.

Видеотрансляция заседания:

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11.25 Депутат от «Нашего края» Сергей Карцев, поднял вопрос того, что необходимо рассмотреть возможность немедленного выделения денег на ремонт коллектора на улице Лесковой. Его выступление поддержали жители домов, расположенных на той улице. При этом одна из жительниц дома по улице Лескова, возмутилась тем, что Сенкевич не посетил место аварии. На это Сенкевич ответил, что он поднимал этот вопрос в свой выходной день, при беседе с вице-премьер-министром — министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадием Зубко. При встрече Сенкевич задавал вопрос о возможности выделить финансирования ремонтных работ на Лескова из государственного бюджета Украины. Однако ответ на такую просьбу, по словам Сенкевича, был отрицательным.

- Мы не можем использовать государственные деньги, так как уровень аварии не является региональным. Поэтому мы будем решать проблему за счет бюджетных средств города, - заявил Сенкевич.

По словам Сенкевича, для решения вопроса необходимо увеличить размер резервного фонда и за счет него выделить деньги на ликвидацию аварии. В свою очередь Сергей Карцев предложил провести внеочередную сессию Николаевского городского совета и на нее вынести этот вопрос.

- То, о чем говорит городской голова можно сделать в течении двух дней. Давайте завтра соберемся на сессию, - предложил депутат.

Такое предложение поддержал глава фракции «Самопомощь» Федор Панченко. Сенкевич предложил поставить на голосование вопрос того, чтобы депутаты собрались на внеочередную сессию в пятницу, в 13.00.

11.10 Депутаты приступили к рассмотрению повестки дня. Глава фракции «Оппозиционный блок» депутат Игорь Дятлов выступил с заявлением о том, что на рассмотрение сессии были вынесены три разные повестки дня.

В ответ на это Сенкевич спросил у присутствующих депутатов о том, так ли это. После этого Дятлов пояснил, что один вариант повестки дня была разослан депутатам на электронные почты, второй - рассматривался на президиуме, а третий - роздан перед сессией. При этом он попросил дать разъяснение, по какой причине из повестки дня исчез вопрос отставки секретаря Татьяны Казаковой, а также другие вопросы. В свою очередь Сенкевич предложил обсудить поднятые Дятловым вопросы в ходе рассмотрения повестки дня.

11.02 Городской голова Николаева Александр Сенкевич выступил с трибуны сессионного зала и заявил, что планирует работать с теми заместителями, которые были назначены на должности во время его временного отсутствия после того, как депутаты ему выразили недоверие.

- Я буду с ними работать, потому что уверен, что личность каждого из них поможет Николаеву выбраться из того дна, на котором он находится, - заявил Сенкевич.

- Перед Вами стоит другой человек, - заявил он.

10.50 Под аплодисменты зала Сенкевич вручил почетные знаки городского головы николаевским спортсменам. В частности, мэр отметил олимпийских чемпионов Александра Абраменко и Максима Ярового, а также николаевцев, которые входят в молодежные сборные Украины по тхэквондо и фехтованию.

10.45 В зале появилось еще несколько депутатов и Сенкевич открыл сессию. В президиуме Сенкевич один - секретаря Николаевского городского совета Татьяны Казаковой, отставку которой собирались рассматривать на заседании, на заседании нет.

Юлия Литвинова, Юрий Степанец, Сергей Диндаренко Юрий Андриенко Александр Омельчук

Перед тем, как приступить к рассмотрению вопросов, депутаты Николаевского городского совета почтили минутой памяти офицера морской пехоты Александра Конотопенко, который накануне скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

10.32 Предварительно зарегистрировалось 27 депутатов. Городской голова Николаева Александр Сенкевич на правах председателя заседания просит депутатов позвонить своим коллегам из фракций и пригласить их на сессию.

10.00 Перед началом сессии в холле проходит регистрация всех желающих попасть на заседание. Перед входом в зал стоят люди с транспарантами против принятия Плана зонирования.