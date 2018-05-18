Нардеп Ильюк обвинил николаевский «Оппоблок» в саботаже распределения бюджета на социально важные вопросы

Артем Ильюк Народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк заявил, что представители «Оппозиционного Блока» намеренно саботировали позитивное решение исполнительного комитета Николаевского городского совета по вопросу изменений в бюджет города на 2018 год.

Об этом сообщают в пресс-службе народного депутата.

– Утреннее заседание исполнительного комитета Николаевского горсовета в очередной раз показало недееспособность и нежелание исполнительной власти и депутатского корпуса работать на благо горожан. Присутствие на нем практически полного состава фракции «Оппозиционный Блок» и голосование их представителей против внесения изменений в бюджет города на 2018 год дает нам понимание о явном саботаже конструктивной работы на благо города и горожан. Такое решение этой политсилы показало, что интересы николаевцев для них лишь политический инструмент для достижения своих целей, которые никоим образом не связаны с жизнедеятельностью и процветанием города Николаева, - сказал Ильюк.

В проект изменений в бюджет города на 2018 год входили такие вопросы, как выделение около 20 миллионов гривен на зарплаты учителям, 700 тысяч гривен на проведение компьютерно-томографического обследования ургентных пациентов, 1,5 миллиона гривен на оздоровление и реабилитацию детей с инвалидностью, страдающих церебральным параличом, около 10 миллионов гривен на установку бесплатных индивидуальных газовых счетчиков, а также много других социально важных вопросов.

– Теперь мы с вами четко понимаем, что такая ответственность, а точнее – БЕЗответственность, лишает николаевцев того, что они должны получить. По сути, просто лезут в карман к простым горожанам, которые когда-то понадеялись на них и выбрали для представления своих интересов. Это не просто предательство, это плевок в лицо своим избирателям, которые нуждаются в срочном решении проблем.

- В ближайшее время Николаев может посетить Президент Украины Петр Порошенко, поэтому я хочу обратить его внимание на то, что во всем вышеизложенном театре абсурда также принимает участие провластная партия БПП и некоторые представители областной исполнительной власти, которые своей пассивной позицией способствуют воплощению этого беспредела.