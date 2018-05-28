Израиль начал строительство морского барьера на границе с сектором Газа

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В воскресенье, 27 мая, Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа.

Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в своем Twitter, передает NEWSru.co.il.

«Речь идет о единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю», - сообщил министр.

По словам Либермана, благодаря морскому барьеру, «ХАМАС потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства».

По информации израильского Минобороны, барьер будет напоминать волнорез и будет устойчив к условиям морской среды. Он будет состоять из трех слоев: подводного слоя, слоя из бронированного камня и забора. Строительство сооружения завершится до конца года.

Решение о возведении морского барьера было принято после операции «Нерушимая скала» 2014 года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля по морю.

Напомним, что ранее на границе Израиля и сектора Газа произошли столкновения, в результате которые погибли 37 человек.

Виолетта Чех

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