Израиль начал строительство морского барьера на границе с сектором Газа

В воскресенье, 27 мая, Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа.

Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в своем Twitter, передает NEWSru.co.il.

«Речь идет о единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю», - сообщил министр.

По словам Либермана, благодаря морскому барьеру, «ХАМАС потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства».

По информации израильского Минобороны, барьер будет напоминать волнорез и будет устойчив к условиям морской среды. Он будет состоять из трех слоев: подводного слоя, слоя из бронированного камня и забора. Строительство сооружения завершится до конца года.

היום התחלנו בהקמת מכשול ימי יחיד מסוגו בעולם, שיחסום את האפשרות לחדור מעזה לישראל דרך הים. זה סיכול נוסף לחמאס שיאבד עוד יכולת אסטרטגית, שבפיתוחה השקיע סכומי עתק. נמשיך להגן על אזרחי ישראל בעוצמה ובתחכום. pic.twitter.com/XXA0Z7hQl0 — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 27 мая 2018 г.

Решение о возведении морского барьера было принято после операции «Нерушимая скала» 2014 года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля по морю.

Напомним, что ранее на границе Израиля и сектора Газа произошли столкновения, в результате которые погибли 37 человек.