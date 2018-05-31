60 нардепов БПП могут выйти из коалиции для роспуска Рады, - вице-спикер парламента

Вице-спикер парламента Оксана Сироид считает, что 60 депутатов фракции «Блок Петра Порошенко» могут выйти из коалиции для роспуска Верховной Рады.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

- Знаете, дури у каждого может хватить в какой-то момент (для роспуска парламента, - ПН). Но я надеюсь, если не здравый смысл, то хотя бы страх, остановит президента... Ну и не только президента. На самом деле эту тему с досрочными парламентскими выборами подкармливают люди в окружении президента, которые его на это и толкают, - заявила она.

Сироид уточнила, что «это люди из руководства фракции БПП, и люди из Администрации президента, которые играют в эту игру...»

- На прошлой неделе вновь пошла такая история, когда заваливается парламентом закон об Антикоррупционном суде. И выходит президент и говорит, зачем нам такой парламент, и распускает его. А перед тем 60 депутатов выходят из БПП. Выходят из коалиции. И все - нет коалиции. Ну и невозможно ее создать, потому что где же взять 60 человек. Да, теоретически и такое может быть, - добавила она.

При этом она выразила надежду, что «здравый смысл победит». Также она отметила, что сегодня сложно однозначно прогнозировать судьбу Антикоррупционного суда.

- Я знаю, что есть сопротивление. Потому что для этих людей, это некий суицид. Поэтому, естественно, что они сопротивляются. Если закон будет завален, это будет очень плохо для общества и для страны. Потому что это нас бросит в стагнацию. Я не могу сказать, что это отбросит назад, но это же нас бросит в стагнацию, в плане развития. А принятие закона с теми качественными предохранителями было бы огромным скачком для развития... А без предохранителей, на которых настаивает МВФ и Венецианская комиссия, закон не имеет смысла... Надеемся, что найдется достаточно аргументов для того, чтобы убедить депутатов в зале, что это в их интересах проголосовать за создание Антикоррупционного суда, - считает политик.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на Банковой задумались о смене премьера – среди кандидатур рассматривают Турчинова и Луценко.