Гройсман угрожает уйти в отставку, если рада не проголосует за антикоррупционный суд

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Глава правительства Владимир Гройсман обещает уйти с поста, если Верховная Рада не примет закон об Антикоррупционном суде.

Об этом он заявил в парламенте на совместном брифинге с председателем Рады Андреем Парубием, передает LIGA.net.

«Как премьер, принял для себя решение: если справедливый независимый суд не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра и подам в отставку», - заверил он.

По его словам, он «будет работать с фракциями, чтобы закон был принят».

Со своей стороны, спикер добавил, что голосование за законопроект назначено на четверг, 7 июня.

Напомним, ранее глава Минфина Данилюк призвал нардепов проголосовать за антикоррупционный суд, чтобы получить транш от МВФ.

Роман Свиридов

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