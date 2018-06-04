Российские СМИ дорисовали Ким Чен Ыну улыбку на встрече с Лавровым

На канале «Россия 1» в новом выпуске вестей показали сюжет о недавней встрече министра иностранных дел России Сергей Лаврова и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В этом сюжете главе КНДР дорисовали улыбку, которой не было на его лице на оригинальной фотографии.

Об этом сообщает Tjournal.

Сообщается, что на фото, показанном в новостном выпуске, мимика Лаврова, задний фон, ракурс и положение рук оппонентов совпадают с оригинальным снимком. Тогда улыбка на лице Ким Чен Ына на оригинале отсутствует.

Известно, что со встречи Лаврова с Ким Чен Ыном есть несколько фотографий, среди которых и фото с дружелюбным северокорейским лидером. Например, когда оппоненты встречаются в коридоре.

На видео переделанное российскими пропагандистами фото можно увидеть на отрезке времени 1.14.40.

Напомним, ранее российские СМИ уличили в распространении фейка о том, что Украина хочет превратить Крым в остров.