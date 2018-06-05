«Нефтепродукты не пахнут, как и деньги», – в Николаеве уже вторые сутки под флагом РФ стоит судно, заходившее в аннексированный Крым

В акваторию Николаева с 3 июня зашел российский нефтерудовоз «Валерий Калачев», который по пути заходил в аннексированный Россией Крым.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-прокурор Кировоградской области Сергей Жолонко.

«В центре Николаева (акватория морпорта) вторые сутки развивается российский триколор. Напротив каботажки стоит 119-метровый нефтерудовоз «Валерий Калачев» под флагом РФ (порт приписки Махачкала). Согласно данным морских сайтов в конце мая он стартовал из Волгограда, с заходами в Ростов и Азов, 31 мая не забыл посетить отжатую Керчь, а 3 июня вошел в славный город корабелов. Экипаж 16 человек, все граждане РФ», – написал Жолнко.

Сергей Жолонко отмечает, что в конце мая судно вышло из Волгограда, а по пути заходило в Ростов и Азов. При этом 31 мая российский нефтерудовоз также зашел в аннексированную Керчь, что запрещено украинским законодательством.

Также Жолонко отмечает, что в течение года «Валерий Калачев» заходил в порты Грузии, Туркменистана, Ирана, России и в украинский Измаил.

Жолонко подчеркнул, что «Валерий Калачев» находится в собственности фирмы «ANNAKA ASSOCIATED», S.A, которая зарегистрирована в оффшорной зоне – на Британских Виргинских островах.

«Вполне очевидно, что для наших чиновников и бизнесменов нефтепродукты не пахнут, как и деньги. Мы давно привыкли к тому, что «рулящие» говорят одно, делают другое, думают третье... Поэтому заявление министра инфраструктуры Украины о необходимости спалить Москву следует воспринимать как шутку, ибо Москву можно вовремя перерегистрировать на Виргинских островах и жить дружно, приторговывая нефтепродуктами, зерном и всякой всячиной», – возмутился Жолонко.

При этом экс-прокурор напомнил о недавнем инциденте, когда на подходе к Мариуполю морская охрана ФСБ РФ задержала два украинских судна и «продолжает шмонать всякого входящего-выходящего из Бердянска и Мариуполя».

Напомним, что ФСБ России обвинило похищенных рыбаков из Очакова в браконьерстве и на капитана открыли уголовное дело.