ФСБ России обвинило похищенных рыбаков из Очакова в браконьерстве - на капитана открыли уголовное дело

Федеральная служба безопасности РФ обвинила в браконьерстве украинских рыбаков, которых задержали на судне «ЯМК-0041».

Об этом сообщается на официальном сайте ФСБ.

«В результате проводимых мероприятий в отношении членов судовой команды задержанного 4 мая т.г. рыболовецкого судна «ЯМК-0041» установлено, что украинскими моряками накануне задержания в исключительной экономической зоне РФ были расставлены ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня т.г. в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа», - говорится в сообщении.

«В результате траления и выемки установленных украинскими браконьерами сетевых порядков были спасены и выпущены в естественную среду обитания 161 экземпляр камбалы-калкан, 4 экземпляра травяного краба и 3 черноморские акулы катран. К сожалению, 46 морских свиней, 17 камбал-калкан и два катрана погибли в браконьерских сетях», - сообщают в ФСБ.

В настоящий момент в отношении капитана судна гражданина Украины Новицкого В.В. по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения»). На судно «ЯМК-0041» наложен арест.

Напомним, 11 мая в акватории Азовского моря возле Бердянска (Запорожская область) спасатели ГосЧС Украины начали поисковую операцию двух местных рыбаков, которые накануне в 5:30 утра вышли в Азовское море на катере «Амур» с территории базы отдыха «Искра», однако через сутки домой не вернулись.

Позже появилась информация, что пропавших рыбаков из Бердянска задержали пограничники РФ и они находятся в городе Ейск Краснодарского края. Об этом сообщила жена одного из рыбаков, которой позвонили российские пограничники.

12 мая в МИД Украины заявили, что российская сторона отказывается предоставлять информацию о возможном задержании украинских рыбаков. В Ейск отправился украинский консул.

Напомним, что накануне Госпогранслужба Украины пожаловалась, что представители Российской федерации с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра и идентификации командыневоенные суда, следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море.

Ситуация обострилась после того, как 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.

А 4 мая в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы.

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что обмен экипажей украинского судна «ЯМК-0041», задержанного российскими пограничниками, и крымского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, невозможен, поскольку все эти рыбаки являются гражданами Украины.