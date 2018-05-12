В Азовском море пограничники РФ задержали двоих украинских рыбаков

В акватории Азовского моря в пятницу, 10 мая, исчезли двое рыбаков из города Бердянск Запорожской области. Жена одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Как выяснилось, 51-летний и 21-летний мужчины, жители города Бердянск 10 мая на лодке «Амур» вышли в море с территории базы отдыха «Искра» Бердянской косы и до сих пор не вернулись», - говорится в заявлении ГСЧС в Запорожской области 11 мая.

В пресс-службе ГСЧС агентству рассказали, что 11 мая в 18:26 в дежурную часть Бердянского отдела Нацполиции позвонила жена одного из двух рыбаков.

Женщина сообщила полиции, что получила звонок от пограничной службы России о задержании ее мужа и его товарища, и что сейчас они находятся в г. Ейск Краснодарского края РФ.

Спасатели ГСЧС Запорожской области прекратили поисковую операцию.

Тем временем Департамент консульской службы МИД Украины проверяет информацию о возможном задержании рыбаков российскими пограничниками, передает УП со ссылкой на начальника управления Департамента Василия Кирилича.

- Консул проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух граждан Украины, которые вышли на катере в Азовское море и не вернулись и их возможное содержание в Краснодарском крае, - сообщил он.

Напомним, что накануне Госпогранслужба Украины пожаловалась, что представители Российской федерации с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра и идентификации командыневоенные суда, следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море.

Ситуация обострилась после того, как 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.

А 4 мая в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы.

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что обмен экипажей украинского судна «ЯМК-0041», задержанного российскими пограничниками, и крымского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, невозможен, поскольку все эти рыбаки являются гражданами Украины.