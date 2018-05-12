В РФ отказалась предоставить информацию о задержанных в Азовском море украинских рыбаках

Российские пограничники отказались предоставлять информацию о задержании украинских рыбаков в Азовском море.

Об этом сообщил представитель управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишет «Укринформ».

Как известно, в акватории Азовского моря в пятницу, 10 мая, исчезли двое рыбаков из города Бердянск Запорожской области. Жена одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища.

«Пограничная служба Ейска отказалась предоставлять информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины», - уточнил он.

Дипломат добавил, что украинский консул уже выехал для выяснения причин и обстоятельства задержания. Он будет требовать немедленно освободить украинцев.

Напомним, что накануне Госпогранслужба Украины пожаловалась, что представители Российской федерации с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра и идентификации командыневоенные суда, следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море.

Ситуация обострилась после того, как 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.

А 4 мая в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы.

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что обмен экипажей украинского судна «ЯМК-0041», задержанного российскими пограничниками, и крымского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, невозможен, поскольку все эти рыбаки являются гражданами Украины.