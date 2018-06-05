Тимошенко и Гриценко продолжают лидировать в президентской гонке, - опрос

В майском президентском рейтинге лидируют Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Юрий Бойко, а действующий глава государства Петр Порошенко занимает четвертое место в гонке.

Такие результаты опроса озвучил на пресс-конференции директор соцслужбы центра им. Разумкова Андрей Быченко, передает LIGA.net.

Если бы выборы прошли в мае, то первое место заняла бы Юлия Тимошенко (13,3%), второе - Анатолий Гриценко (9,4%), третье - Юрий Бойко (8,4%). Далее идут Петр Порошенко (7,6%), Олег Ляшко (7,4%), Святослав Вакарчук - 5,6%, Вадим Рабинович - 5,5%, и Владимир Зеленский - 5,0%.

В опросе указаны ответы респондентов, которые заявили о готовности голосовать на выборах.

Подавляющее большинство граждан (68%) планируют принять участие в выборах президента, тогда как однозначно не хотят только 17% (остальные респонденты еще не определились в этом вопросе). Среди регионов несколько отличаются юг, где уровень готовности к участию в выборах заметно меньше - 54%, и запад, где готовность к участию в президентских выборах самая высокая - 76%.

Быченко отметил, что результаты опроса очень сильно зависят от предлагаемого респондентам списка, и этот список может отличаться от списка кандидатов, которые реально пойдут на выборы. В список кандидатов на президентских выборах социологи включили людей, которых избиратели знают и «о которых подозревают, что они могут принять участие в выборах».

Также если бы выборы в Раду состоялись в середине-конце мая 2018 года, то больше всего голосов получили бы в Батькивщине (12,6%) и Гражданской позиции (10,7%). Результаты соцопроса фонда Деминициативы совместно с центром им. Разумкова озвучил директор соцслужбы последнего Андрей Быченко. Третье место в рейтинге занимает Оппоблок - 8,5%, партия За жизнь - 8,1%, Радикальная партия - 7,9%, БПП - 7,8%.

Социологи подчеркнули, что, вероятно, преодолевают избирательный барьер также Самопомощь (5,1%) и недавно зарегистрированная партия комика Владимира Зеленского Слуга народа (5,0%).

ВО Свобода набирает 3,3%, но, как выразился Быченко, если бы выборы происходили сегодня, «был бы достаточно большой шанс, что они могли бы пройти в парламент, поскольку даже среди тех, кто намерен принять участие в выборах, 13,3% не определились с выбором».

Рейтинги партий имеют некоторые региональные отличия: поддержка Батькивщины и БПП несколько ниже на юге и востоке страны, а популярность Гражданской позиции обеспечивается преимущественно западом и центром. Зато на западе и в центре очень слабыми являются позиции Оппоблока и партии За жизнь.

Опрос профинансирован Агентством США по международному развитию USAID и проведен с 19 по 25 мая 2018 года среди 2019 граждан от 18 лет и старше во всех регионах страны (за исключением оккупированных территорий). Погрешность не превышает 2,3%.

Напомним, согласно предыдущим соцопросам Порошенко не побеждает ни в одной из пар второго тура президентских выборов.