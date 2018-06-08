Реформа образования обречена на провал без учета интересов родителей и детей, – Кормышкин прокомментировал блокировку трассы в Новой Одессе

Глава Николаевской областной организации «Наш край» и депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин убежден, что перекрытие трассы в Новой Одессе свидетельствует о том, что ответственные за сферу образования чиновники всех уровней, выполняя министерские приказы, в который раз не учли самого главного – мнения и интересы коллектива учебного заведения, родителей и их детей.

По мнению Кормышкина, если так будет продолжаться, то даже самая идеальная реформа будет обречена на провал, сообщают в пресс-службе Николаевской облорганизации «Наш край».

Как известно, в пятницу, 8 июня, в Новой Одессе около 30 человек перекрыли трассу Р-06 «Ульяновка - Николаев» с требованием не закрывать Ульяновскую общеобразовательную школу.

«Наш край» и я, как его глава, всецело сейчас находимся на стороне родителей и детей. Деинституализация учебных заведений, создание опорных школ и их реорганизация на сегодняшний день проходят неэффективно. Виною тому «топорное» выполнение должностных обязанностей некоторых чиновников. В погоне за выполнением министерских приказов, они забывают о самом главном – мнении и интересах родителей и их детей, которые получают образование в тех учебных учреждениях, которые чиновнике намереваются закрывать, объединять, понижать степень», - говорит глава «Нашего края».

Юрий Кормышкин убежден, что, если бы чиновники по-человечески относились к людям и понимали насколько болезненной для многих будет такая реформа, они бы, как минимум, провели разъяснительную и информационную работу, встретились бы с коллективами и совместно выработали алгоритм необходимого решения.

«Буквально вчера еще была накаленная ситуация с возможным объединением двух школ-интернатов, где, практически, так же, как и в случае Новой Одессы, родители выступили в защиту будущего своих детей. В этом вопросе «Наш край» сумел добиться отсрочки такого объединения до тех пор, пока профильные департаменты не предоставят разъяснения и комплексную программу развития школ-интернатов области. Сегодня вспыхнула Новая Одесса. Неужели чиновники ничему еще не научились? А завтра, возможно, подтянется Новый Буг, Казанка, Еланец и так далее», - подчеркнул Юрий Кормышкин.

Глава «Нашего края» призвал ответственных за реформирование сферы образования в Николаевской области лиц, сесть и поработать над своими ошибками и начать общаться с людьми, на которых эти реформы влияют.