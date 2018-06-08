В Новой Одессе несколько десятков человек из-за перспективы закрытия школы перекрывали трассу

В пятницу, 8 июня, в Новой Одессе около 30 человек перекрыли трассу Р-06 «Ульяновка - Николаев» с требованием не закрывать Ульяновскую общеобразовательную школу.

Об этом интернет-издание «Мой город».

Люди устроили акцию протеста напротив здания Новоодесской райгосадминистрации, где проходит сессия местного райсовета. Причиной перекрытия трассы стало намерение управления образования РГА объединить Ульяновскую и Сухоеланецкую школы.

По словам протестующих, на сегодняшний день начальник отдела образования Валерий Багнюк своим распоряжением уволил директора Ульяновской школы. Такая же самая «работа» сейчас ведется в отношении учителей. Кроме того, родители учеников отмечают, что Ульяновская школа новая, а Сухоеланецкая старая и находится в аварийном состоянии.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, в общей сложности трасса была перекрыта 15 минут. После требований присутствующих на месте сотрудников полиции проезд был возобновлен, однако протестующие остались стоять и у дороги, ожидая решения сессии. По их словам, если все же будет принято решение о закрытии школы, они снова перекроют проезд.

Напомним, ранее на Николаевщине группа людей на два часа перекрыла «киевскую» трассу и требовала решить земельные вопросы.