НАБУ завело дело на одного из лидеров партии «Відродження» нардепа Остапчука

Национальное антикоррупционное бюро с февраля 2018 года расследует уголовное производство в отношении народного депутата, одного из лидеров партии «Відродження» Виктора Остапчука.

Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 4 июня 2018 года.

Оно квалифицировано по ст.366-1 (недостоверное декларирование), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

В нем говорится, что официальный адрес проживания Остапчука не совпадает с фактическим. По имеющейся у следствия информации, с 2013 года народный депутат вместе с женой живут в частном доме в Харькове, который не был указан в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы. Адрес дома в материалах суда не сообщается.

В декларации депутата за 2017 год говорится, что в апреле 2017 года он с женой оформил в собственность дом площадью 635 кв. м в Харькове.

Виктор Остапчук с 1977 по 2012 год работал на Южной железной дороге, пройдя путь от мастера локомотивного депо до руководителя ЮЖД. В 2002, 2006 и 2010 годах избирался в Харьковский облсовет, а в 2012 году впервые стал депутатом Верховной Рады.

Сейчас входит в депутатскую группу «Відродження» и является заместителем одноименной партии.

Напомним, ранее правоохранители задержали экс-депутата от Партии регионов и владельца предприятия по производству курятины «Гавриловские цыплята» Евгения Сигала.