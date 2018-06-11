«НАБУ и САП в ближайшее время готовят дела на Омеляна, Лещенко и Рабиновича», - СМИ

Антикоррупционные органы готовят подозрения относительно нардепов Сергея Лещенко и Вадима Рабиновича, а также министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом сообщили источники INSIDER в правоохранительных органах.

- Подозрение по Омеляну на финальном этапе. Также готовят подозрение по Лещенко и собирают материалы на подозрение Рабиновичу, - сказал собеседник.

Как известно, НАБУ уже год изучает материалы о проживании министра в доме, который оформлен на родственницу жены. В апреле об этом деле вспомнили из-за скандала вокруг руководителя САП Назара Холодницкого и записей в его кабинете. Холодницкий встречался с Омеляном и обсуждал материалы дела.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в феврале открыла уголовное производство по факту незаконного обогащения депутата, члена фракции «Оппозиционный блок» Верховной Рады Вадима Рабиновича и внесения недостоверных данных в электронную декларацию.

Согласно опубликованным нардепом Каплиным документами, САП начала расследование 17 января за статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса. САП поручила дело Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Согласно заключению САП, Рабинович не указал в декларации за 2015-2016 годы право пользования домом и земельным участком под ним в Козине Обуховского района Киевской области, в котором проживал в 2015-2016 годах, не указал расходы и договоры, связанные с арендой дома и земли, а также страховые взносы.

Месяц назад НАПК завершила проверку декларации Рабиновича и передала САП.

Напомним, НАБУ завело дело на одного из лидеров партии «Відродження» нардепа Остапчука.