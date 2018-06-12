22-летняя племянница главы Минюста Петренко купила недвижимости на миллионы гривен

22-летняя племянница министра юстиции Павла Петренко, которая лишь в этом году закончила Киевский национальный экономический университет, накупила недвижимости на шесть миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші».

Журналисты выяснили, что в течение 2015-2016 годов Божена Кличук стала собственником элитных апартаментов в киевском ЖК «Панорама». Квартира площадью в 85 квадратных метров тут стоит около о 3,5 млн гривен. Также Кличук приобрела еще одну квартиру, ориентировочная стоимость которой 2,5 млн гривен, в соседнем ЖК.

Также в сентябре 2016 году девушка приобрела новый автомобиль Lexus NX200, который в автосалоне стоит более миллиона гривен.

Как оказалось, мать девушки — сестра министра юстиции Павле Петренко преподает в Черновицком национальном университете имени Федьковича, а отец — врач. Совокупные доходы Божены Кличук и ее родителей не позволили бы приобрести девушке элитные квартиры и авто.

Мать Божены утверждает, что девушка получила имущество от дедушки, а также озвучила версию о подарке бабушки и помощь от дяди-предпринимателя по отцовской линии — Романа Кличука.

Роман Кличук подтвердил, что помогал девушке с обучением и путешествиями, но этих денег не хватило бы на покупку квартир и машины.

Сама Божена утверждает, что ей помогала вся семья.

При этом глава минюста Павел Петренко опроверг свое участие в приобретениях Кличук, но подтвердил, что в мае был на совместном отдыхе с ней в Турции и оплатил его. В декларации министра указано, что он не имеет собственного жилья, обладает 11-летним Volkswagen Golf, но пользуется арендованной Toyota.