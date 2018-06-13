Кабмин одобрил отставку главы Донецкой ОВГА Жебривского

Кабинет министров Украины сегодня, 13 июня 2018 года, в ходе заседания одобрил отставку Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Жебривский уходит в отставку с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации. Как сообщал сам Жебривский, он 9 июня 2018 года провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которой попросил об отставке, которую глава государства принял.

Отметим, Жебривский возглавил Донецкую ОГА 11 июня 2015 года.