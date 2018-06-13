Мать Ляшко, находясь на пенсии, купила очередную квартиру в центре Киева

Мать лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко Любовь Ляшко оформила свидетельства о праве собственности на квартиру площадью 77 квадратных метров и 14-метровое машиноместо на столичном Печерске.

Об этом сообщает проект «Декларации» передает BIHUS.info.

Известно, что недвижимость находится в новостройке по улице Евгения Коновальца 36-Е. В данный момент стартовая цена за квадратный метр в этом доме составляет около 31 тысяч гривен. То есть, примерная стоимость новой квартиры Любовь Ляшко составляет 2.4 миллиона гривен.

Сообщается, что до выхода на пенсию мать Олега Ляшко жила в селе Варва на Черниговщине, где работала оператором котельни на газоперерабатывающем заводе. Женщина никогда не владела бизнесом, а ее доход составляет 1600 гривен в месяц.

В 2012 году мать депутата купила три квартиры по 100 кв. м., которые продала уже в следующем году. А в начале 2017 года Любовь Ляшко стала собственницей трехкомнатной квартиры стоимостью около 1.5 миллиона гривен по улице Бориса Гмыри 10/40. Также на нее оформлен дом в селе Богдановка неподалеку от Киева.

Ранее уже публиковалось подробное расследование об имуществе лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко.

Напомним, ранее НАБУ установило факт подделки документов по сделке о продаже машины Ляшко за 2,2 миллиона гривен.

Отметим, согласно электронной декларации за прошлый год, Ляшко выиграл в лотерею более полумиллиона гривен. Кроме того, в 2017 году нардеп получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн грн, а также на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте.