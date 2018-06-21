Три года указывал одинаковые фото: Николаевский предприниматель-рекламщик нанес ущерб горбюджету в размере около ₴50 тысяч

Николаевский предприниматель, три года в отчетах для пересчета за размещение социальной рекламы указывал недостоверную информацию, тем самым нанес ущерб городскому бюджету в размере около 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает управление градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета.

Данную проверку проводилась в соответствии с решением исполкома городского совета «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы в городе Николаеве». Согласно которому, размер месячной оплаты подлежит корректировке за размещение социальной рекламы. Пересчет осуществляется на основании отчетов с добавлением писем-оснований и фотофиксации фактического размещения социальной рекламы.

«В результате проверки были выявлены нарушения одним из предпринимателей, который имеет рекламные конструкции на территории города. В отчетах 2016 - 2017 - 2018 была предоставлена ​​недостоверная информация, а именно в предоставленных отчетах в течение трех лет указанные одинаковые фотографии, которые чередуются между собой. Сумма, которую недополучил бюджет города за предоставление мест для размещения наружной рекламы, составляет 49 тысяч 505 гривен 80 копеек», - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается служебное расследование выявленного нарушения, а также проверка всех отчетов по 2016-2018 годы, представленными другими владельцами рекламных средств.

Напомним, что в декабре 2017 года Управление градостроения и архитектуры Николаевского городского совета начало вести работу по созданию реестра внешней рекламы, общее количество рекламных конструкций на данный момент составляет почти 3,5 тысячи.