Омелян заявил, что Николаевщина до сих пор не распределила деньги «таможенного эксперимента» – в САД ответили, что сумма еще мала

Владимир Омелян В четверг, 21 июня, в ходе совещания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по вопросу восстановления дорог в Украине, министр отметил несколько областей, которые на сегодняшний день еще не согласовали использования денег «таможенного эксперимента», назвав в их числе и Николаевсую.

Об этом сообщает Інше.TV.

Во время совещания министр отметил, что несколько областей, включая нашу, до сих пор не согласовали перечни объектов, которые будут ремонтироваться за счет таможенного эксперимента и пригрозил забрать средства, если согласования так и не будет.

— Житомирская, Киевская, Николаевская и Полтавская области даже не согласовали перечни объектов, которые они планируют отремонтировать за средства таможенного эксперимента. Зачем мы сражались за каждую гривну на дороги, если местные власти этим не пользуется? Дороги в областях — это лицо руководителей этих областей, и они первые должны быть заинтересованы в активном дорожном строительстве, особенно, когда мы создали для этого все возможности и условия, - сказал Владимир Омелян.

Андрей Максименко В комментарии «Преступности.НЕТ» начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко, который присутствовал на этом заседании, отметил, что на сегодняшний день Николаевская область получила только 6 миллионов с «таможенного эксперимента». Такую маленькую сумму, по его словам, пока нет смысла распределять.

— Николаевской области на сегодняшний день таможенного эксперимента пришло 6 миллионов аж. Из планируемых 220. Поэтому нет смысла нам сейчас 6 миллионов идти и соглашать. Мы ждем конца этого месяца, я знаю, что там уже вроде как пошла уже «растаможка» по энергосистемам и таможня планирует, что к концу месяца уже будет около 50 миллионов. То есть, примерно 56, может больше. 6 миллионов сейчас идти и соглашать, на что? На две-три ямы? – сказал Андрей Максименко.

По мнению начальника САД, угроза министра носила скорее стимулирующий характер. Также, как сказал Максименко, министр и начальник «Укравтодора» Славомир Новак похвалили Николаевскую область быстрое проведение тендеров по сравнению с 2017-м годом.

— Мне кажется, что это, все-таки, более стимулирующие слоганы, потому что он прекрасно понимает, что таможенный эксперимент на сегодняшний день не работает в том объеме, в котором планировали… Никто никуда перераспределять не будет, потому что они понимают, что перспектива, особенно бетонная дорога – это долго и мы вообще молодцы, что уже июнь-июль, а мы выходим на договор. Хочу заметить, что и Новак, и Омелян сказали, что ситуация по проектированию, и по тендерам, по скорости и проведению гораздо лучше, чем в 2017-м, - сказал Андрей Максименко.

Напомним, 50 миллионов гривен на окончание ремонта трассы Т-15-08 (Калиновка-Снигиревка) уже есть, а закончить дорогу надеются до августа.