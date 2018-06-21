В Николаевской мэрии согласны забрать неработающий бассейн «Зори», но только с футбольными полями

Вопрос с передачей бассейна спорткомплекса «Зоря «Машпроект» на баланс городской коммунальной собственности решится только в случае, если город получит весь спорткомплекс и футбольные поля.

Об этом шла речь в четверг, 21 июня, в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

К депутатам обратился глава родительского комитета спортивной секции по плаванию «Зори «Машпроект» Игорь Татарин. По его словам, детям сейчас негде заниматься, в связи с чем инициативная группа предложила городской власти забрать бассейн в коммунальную собственность. Однако город на это согласен только с условием передачи на баланс и прилегающего земельного участка.

— Основной причиной не работы бассейна в городе называлось, что они не принадлежат городу. Из трех оставшихся бассейнов «Водолей», «Зоря», «Коммунаровец» на сегодняшний день круглый год для массового посещения не работает ни один. Бассейн «Зоря» на ремонте находится с 2014 года, по сей день вопрос не решен до конца. Городская власть по непонятным нам причинам не хочет брать отдельно спорткомплекс без полей, - сказал Игорь Татарин.

Также глава родительского комитета заверил, что спорткомплекс может быть прибыльным и предложил создать на его базе школу, что позволит пропагандировать спорт среди молодежи. Игорь Татаринов добавил, что детям, победившим в соревнованиях, перестали присваивать разряды. В свою очередь, тренер по плаванию, работающий в спорткомплексе, отметил, что из-за его личного конфликта с директором Виталием Барским страдают дети.

— Давайте что-то придумаем, потому что, я считаю, что это беспредел. Куда девать спортсменов? Действующих спортсменов, выступающих за нашу область, за город, за Украину. Их просто выбрасывают на улицы. Жестко и цинично. Это Барский Виталий Евгеньевич, там, конечно, наше личное, но при чем здесь дети? Почему они страдают из-за этого? Никто не дает мне ответа, где заниматься мои детям? - Вячеслав Мороз.

Присутствующий на комиссии руководитель управления коммунальным имуществом Мкртич Мкртчян рассказал, на данный момент вопрос должен решиться с руководством «Зори» в Киеве.

— Получив обращение, мы от имени исполнительных органов сделали обращение на имя директора «Зори «Машпроект», мы выставили ряд условий, при которых будет целесообразно использование объекта для нужд наших горожан и получили ответ, что, если будет решение городского совета о получении в коммунальную собственность, тогда нужно инициировать вопрос перед руководством в Киеве для его решения. Сегодня вопрос находится на этой стадии, - сказал Мкртич Мкртчян.

Также он добавил, что руководство города действительно готово забрать спорткомплекс на баланс города исключительно с прилегающими земельными участками, поскольку сам по себе бассейн очень затратный.

— Если рассматривать этот объект, самое дорогое по обслуживанию – это бассейн. Если просто есть мнение избавиться от актива, который дорого содержать, а все остальное не совсем дорого, пусть останется. Скорее всего, это не совсем правильно – городу передать головную боль, - сказал Мкртич Мкртчян.

Для процедуры передачи необходимо распоряжение Кабинета Министров. Выслушав мнение сторон депутаты рекомендовали провести встречу с работниками спорткомплекса, уполномоченными решать вопрос передачи и выработать общую позицию по этому поводу.

Напомним, еще в 2017 году Родители детей, которые посещают секцию по плаванию в спорткомплексе ГП «Зоря»-«Машпроект», посетовали, что из-за постоянных ремонтов, которые длятся уже на протяжении трех лет, их дети вынуждены заниматься «сухим плаванием».