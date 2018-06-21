«Пустые штатные единицы», - Москаленко заявила, что один из КП Николаевского облсовета дублирует функции департамента образования

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что КП «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений» дублирует функции департамента образования Николаевской облгосадминистрации и поэтому его нужно упразднить.

Об этом шла речь в четверг, 21 июня, в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Вопрос о том, какие функции выполняет Центр, в своем обращении на комиссию написал депутат облсовета Анатолий Катрич, которого на заседании не было. Виктория Москаленко обратилась к директору предприятия Ивану Пантелееву с вопросом, что делает Центр.

— Мы все говорим, что у нас нет денег на мероприятия, на бассейны. Но тут мне хочется понять, что именно делает это коммунальное предприятие. Если нет в управлении образования тех функций, которые выполняет коммунальное предприятие, то отметьте, каких именно, - сказала Виктория Москаленко.

Начальник отдела аналитического обеспечения аудита, контроля и анализа бюджетных программ Виктор Данильченко заявил, что по его расчетам центр повторяет функции департамента образования.

— Основные направления, которые выполняет центр – это функции, связанные с бухгалтерской работой по поводу деятельности областных учреждений образования, деятельность, связанная с обеспечением внутреннего контроля траты денег, внутренний аудит. (…) Почти все вопросы, связанные с выполнением функций департамента образования, как органа исполнительной власти, - сказал Виктор Данильченко.

Однако на вопросы заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Евгения Шевченко, ни какая численность штата департамента, ни какие объекты обслуживает центр, Виктор Данильченко ответить не смог.

— Вы даже не знаете численность департамента, вы не знаете работу департамента и вы сегодня утверждаете, что центр не нужен, - отметил Евгений Шевченко.

Начальник департамента образования Елена Удовиченко, в свою очередь, несколько раз пыталась объяснить функции КП, однако глава облсовета перебивала ее.

— Я считаю, что это нецелевая трата средств. Областная администрация отмечает – если они хотят использовать средства на пустые штатные единицы – пускай. У нас 30 людей в областном совете, а у вас 30 людей в департаменте образования и тут 57! И 700 человек в областной администрации. А вопросы некоторые не можете решить. Я свою мысль сказала. Я считаю, что это нецелевое использование средств. Что мы сегодня около 7 миллионов просто тратим на зарплаты людям. Что они делают, я так и не поняла, - сказала Виктория Москаленко.

На ее вопрос к Елене Удовиченко, что будет с департаментом, если закрыть Центр, начальник департамента ответила, что и его придется закрыть. В ходе заседания также выяснилось, что в департаменте нет таких штатных единиц, как технический работник и водитель, также нет своего транспорта.

— Если мы сегодня свели этот вопрос к уборщику, к водителю и к транспорту – я абсолютно за. Дайте расчеты, вы сегодня сказали три важные функции, спасибо, что хоть на них остановились. Это водитель, это транспорт, это заправка, это аренда, это уборщица. Тогда давайте в этом плане мы оптимизируем вас и на второе полугодие 2018 года сэкономим средства, направим на опорные школы, на инклюзию. Потому что просто давать 7 миллионов каждый год, я считаю, что это позор, - сказала Виктория Москаленко.

В ответ на это Евгений Шевченко сказал, что это то, что глава облсовета хотела услышать. Виктория Москаленко все же дала слово Елене Удовиченко и она рассказала об основных функциях Центра, среди которых сбор отчетной информации для Министерства образования, консультации, проведение тендерных закупок, закупка автобусов, оборудование школьных кабинетов и так далее.

Виктория Москаленко прервала Елену Удовиченко и обратилась к Ивану Пантелееву с вопросом, раз его КП занимается консультациями, знает ли он о том, сколько нужно средств, чтоб по требованию «Николаевгаза» установить модули для передачи данных во всех областных учреждениях. В ответ на это Иван Пантелеев сказал, что получил письмо сегодня утром.

— Я получил это письмо сегодня, - сказал Иван Пантелеев. — А я три месяца назад. (…) Вы не могли посчитать? – просила Виктория Москаленко. — Я сегодня утром получил это письмо, я не могу посчитать за 5 минут всю область, - отметил Пантелеев.

Депутаты, в свою очередь, отмечали, что подобные КП есть во всей стране и альтернативы им пока нет. В итоге члены комиссии решили, что для решения этого вопроса нужна уточняющая информация о том, какая финансовая составляющая КП.

Напомним, в Николаеве хотят объединить специальные общеобразовательные школы-интернаты №2 и №3.