Порошенко назначил нового главу Донецкой ОВГА – им стал генерал СБУ Куць

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 22 июня 2018 года, в Краматорске представил нового главу Донецкой облгосадминистрации. Донецкую ОГА возглавил Александр Куць.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Александр Иванович с первых дней войны был добровольцем на фронте в составе боевых групп СБУ. Это человек, который решительно идет в бой, имеет аналитический склад ума, хорошо известный на Донбассе. Уверен в том, что тот опыт, который есть, эффективного сотрудничества с ООС, с силовиками, с нардепами, является бесценным. Первый приоритет: мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территорий», - отметил Порошенко.

Порошенко также отметил, что Донбасс сто процентов находится среди первых приоритетов президента.

По данным СМИ, 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области. В августе 2017 года он стал руководить новосозданным Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 13 июня Кабмин принял отставку Жебривского с должности председателя Донецкой ОВГА.