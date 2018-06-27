«Нас унижали, унижают и будут унижать!» – в Николаевском облсовете в очередной раз подняли тему «депутатских денег»

Депутаты Николаевского областного совета в очередной раз подняли вопрос о средствах, предусмотренных в бюджете на выполнение депутатами поручений избирателей («депутатские деньги»), возмутившись тем, что они используются для микропроектов, на которые, по словам депутатов, они не имеют влияния.

Об этом шла речь в среду, 27 июня, в ходе комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии, окружающей среды и использования природных ресурсов, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Изначально к депутатам обратился заместитель директора департамента управления по развитию рыночных отношений Владимир Грипенко. Речь шла о внесении изменений и дополнений в Порядок отбора, предоставления и условий использования средств субвенций из областного бюджета местным бюджетам на реализацию микропроектов местного значения. Изменения вносились для того, чтоб те, кто подал микропроект, мог нацелить его на учреждение здравоохранения или на коммунальное предприятие. Первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь объяснил, что каждый депутат может предложить свой микропроект.

— Это дает возможность расширить для вас, на что вы хотите тратить. Не хотите принимать, не надо, но если завтра вы скажете: «Я хочу помочь больнице в проекте, в медоборудовании, еще в чем-то», мы это сделать не сможем, - сказал Вячеслав Бонь.

Вопрос сразу же повлек за собой дискуссию. Депутат облсовета Александр Каражей заявил, что хотел подать свой микропроект, но не успел в срок подачи, которого, по его словам, очень мало. Депутат Татьяна Демченко, в свою очередь, заявила, что деньги на микропроекты ОГА будет использовать в целях выборов.

— Деньги на микропоекты – 28 миллионов, это деньги, которые будет облгосадминистрация использовать по выборам или в парламент, или по другим выборам. Это деньги, на которые они будут использовать своими руками, без нашего участия. Я предлагала – давайте мы настоим на том, чтоб эти 28 миллионов шли не через микропроекты, не через Положение, в которое мы хотим сегодня внести изменения, а через наши депутатские деньги. Если бы каждый из нас имел, грубо говоря, по 400 тысяч гривен, мы бы дали возможность администрации руководить ими? Каждый из нас знает, что болит в громадах, - сказала Татьяна Демченко.

После этого Демченко в очередной раз предложила поделить 28 миллионов на всех депутатов облсовета и отказаться от микропроектов.

В ходе дискуссии Александр Каражей перешел на крик и рассказал о том, что депутаты не принимают участие отборе микропроектов.

— Депутат вообще этого не касался! А сегодня было озвучено, что это мы заставляем. Нас унижали, унижают и будут унижать! – сказал Александр Каражей.

После этого он добавил, что будет разговаривать с депутатами, чтоб к следующей сессии убрать программу микропроектов и вернуть «депутатские».

— Не будет ваших микропроектов! Вы там что говорите, что вы приняли и идете дальше? Не будет этой программы, вот увидите! Касательно микропроектов, я буду говорить с каждым депутатом, чтоб на следующей сессии вообще убрать это и вернуть людям их деньги, которые они заслуживают, то есть бывшие «депутатские»! – сказал Александр Каражей.

Депутат Михаил Талпа встал на защиту микропроектов, отметив, что идея хорошая, но выполнение оставляет желать лучшего. Также он отметил, что идея «депутатских денег» неэффективна, поскольку есть общины, представителей которых нет в областном совете.

— Давайте быть до конца честными. Если мы говорим о том, чтоб раздать депутатам, то давайте говорить, что мы хотим разделить среди депутатов, а не среди громад, районов, не среди людей. На прошлой неделе я посетил Веселиновский район, встречался с главой ОТГ, райсовета, администрации и на сегодняшний день Веселиновский район в областном совете не представляет ни один депутат. (…) Если уже делить, то делить среди районов, разные части, но это тоже будет ошибочно, потому что сейчас есть громады, руководителям которых ничего не надо, - сказал Михаил Талпа.

Владимир Грипенко, в свою очередь, пытался объяснить депутатам, что сейчас обсуждается только внесение изменений в программу микропроектов, которая уже принята, однако несколько депутатов стояли на своем. Вячеслав Бонь также отметил, что есть соответствующее распоряжение Министерства финансов Украины, в котором депутатские деньги не предусмотрены. После этого Илья Резников предложил Вячеславу Боню обратиться в суд по факту того, что раньше депутаты получали деньги. После этого депутат обвинил заместителя главы области в том, что он «грабит громаду».

— Вы грабите громаду! – заявил Резников. — Уважаемый! Что значит, грабите? А эти деньги идут не на громаду? – спросил в ответ Бонь.

Депутаты решили сначала вообще не голосовать за вопрос внесения дополнений в Программу, а вместо этого вернуть вопрос выделения денег депутатам. Вячеслав Бонь несколько раз пытался убедить членов комиссии не поддерживать этот вопрос.

— Я акцентирую внимание на том, что в такой формулировке это абсурд и, мало того, это выходит за рамки действующего законодательства, поэтому я тех, у кого есть здравый смысл, прошу этого не поддерживать, - сказал Бонь.

Также, обсуждая тему «депутатских», некоторые члены комиссии предложили не 500 тысяч, а миллион гривен, ставя в пример другие города. В ходе комиссии Александр Каражей не раз срывался на крик, особенно в разговоре с Вячеславом Бонем.

— Вы сами себя загоните в яму. Я понимаю, что есть отдельно недовольные, которые хотят, чтоб остальные 90% тоже ничего не получили, - сказал Вячеслав Бонь. — Абсолютно наоборот, есть отдельно довольные, а нормальные депутаты, которые работают, они легли тут под вас! Нихрена не получат ничего, я больше, чем уверен, - ответил Каражей.

Также в ходе комиссии Владимир Грипенко зачитал список тех, кто берет участие в отборе микропроектов. Депутаты возмутились тем, что в комиссии нет их представителей.

— 50 на 50, вы тут обещали, что будет 50% депутатов, 50% администрации! – закричал Каражей.

Вячеслав Бонь отметил, что это было предложение самих депутатов, а Александр Каражей, в ответ на это, обвинил его в «циничной лжи».

После продолжительной дискуссии депутаты вообще проголосовали против внесения изменений в Положение о микропроектах, а вместо этого поддержали предложения Демченко, которые заключались в том, чтобы микропроекты утверждались только решением сессии, а также предложили рассмотреть вопрос о выделении каждому депутату 400 тысяч гривен «депутатских денег».

Напомним, ранее журналист Екатерина Вовченко в своем блоге на "Преступности.НЕТ" писала, что вопрос увеличения суммы так называемых «депутатских денег» (официально – средств, предусмотренных в бюджете на выполнение депутатами поручений избирателей) вот уже который год становится предметом нешуточных баталий между депутатским корпусом Николаевского облсовета и исполнительной властью в лице облгосадминистрации.

Также ранее сообщалось, что заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир заявил, что понятия «депутатские деньги» не существует. За разъяснениями он обратился в Министерство финансов Украины.