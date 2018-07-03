В Николаевском облавтодоре новый руководитель – его предшественник проработал всего три месяца

Спустя три месяца после назначения экс-руководителя Службы автодорог Днепровской области и ранее судимого Николая Родионова на пост начальника ГП "Николаевский облавтодор", сегодня у ведомства снова новый руководитель – экс-начальник Терновского ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного участка) Александр Шевченко.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердил начальник Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко.

Сам Максименко знает Александра Шевченко лично и отзывается о нем «категорически положительно».

— Он начальник Терновского ДЕУ (Дорожно-эксплуатационный участок - ПН) был. О Саше отзываюсь категорически только хорошо. Знаю его лично, он сам киевлянин, но около пять месяцев проработал в Терновском ДЭУ, ДЭУ зажил. Там заказы. Я просто рекламу даю, потому что я очень хорошо его знаю, но так и есть. Он не сидел, не ждал заказы, брал частные, у портов, - сказал Андрей Максименко.

Также Александр Максименко сообщил, что они с новым исполняющим обязанности начальника Облавтодора уже объезжают все райавтодоры области.

Стоит отметить, что с 2016 года в ГП "Николаевский облавтодор" сменилось 9 начальников.

Напомним, в 2016 году управление защиты экономики при Главном управлении Национальной полиции Украины в Николаевской области открыло уголовное производство по факту вымогательства взятки директором ГП «Николаевский облавтодор» Вячеславом Шуличенко.