«Все-таки мы ж должны исполнять решение нашей сессии», - спустя три месяца депутаты облсовета вспомнили об отчете губернатора Савченко

Депутаты Николаевского областного совета вспомнили о том, что три месяца назад проголосовали за то, чтоб председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко отчитался перед ними.

Об этом шла речь во вторник, 3 июля, в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Вопрос об отчете поднял депутат облсовета, глава фракции «Оппозиционный блок» Владимир Фроленко.

— Согласно решению областного совета на прошлой сессию, на эту сессию нужно вынести вопрос об отчете губернатора перед депутатами. Я сегодня в повестке дня его не вижу, - сказал Владимир Фроленко.

Глава комиссии, депутат Федор Барна сослался на главу облсовета, отметив, что, поскольку она ведет сессионные заседания, она и должна ответить на этот вопрос. Однако Фроленко настаивал на том, что спрашивать должны в первую очередь депутаты, которые и инициировали отчет.

— Все-таки мы ж должны исполнять решение нашей сессии. Депутаты голосовали, чтоб вынести этот вопрос на сессии, - сказал Владимир Фроленко.

Федор Барна отметил, что, если этот вопрос будет поднят за два дня до сессии, то отчет представить будет тяжело, на что Фроленко парировал, сказав, что решение сессии об отчете было принято три месяца назад. В ответ на это Барна сказал, что может вынести вопрос на голосование, но есть и другие, профильные вопросы.

— Я предлагаю так, я вашу позицию могу поставить на голосование, я не имею право ее не ставить. Просто хочу сказать, что у нас сформирована повестка дня – 26 вопросов, они все имеют важное значение для развития Николаевской области. Во-вторых, у нас есть профильные вопросы, которые мы должны сегодня рассмотреть. Что касается отчета главы, ну, во-первых, я бы написал обращение, почему нет отчета, - сказал Барна.

В свою очередь депутат Татьяна Демченко поинтересовалась, почему нельзя задать вопрос об отчете у главы облсовета. После непродолжительно дискуссии Фроленко вообще снял свой вопрос с рассмотрения. Стоит отметить, что внеочередная сессия областного совета состоится 5 июля.

Напомним, на сессии 29 марта, на которую пришли националисты с требованием отстранить от должности председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, депутаты приняли решение заслушать его отчет.