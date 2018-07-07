В НАТО обеспокоены предстоящей встречей Трампа и Путина

Фотосессия президентов России и США на саммите АТЭС во Вьетнаме. Ноябрь 2017 года Член правящего альянса во главе с Ангелой Меркель, координатор ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что члены НАТО обеспокоены предстоящими переговорами президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. По его словам, они не знают, о чем могут договориться два лидера в ходе личных переговоров.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает «Новое время».

- В альянсе есть большая обеспокоенность по поводу соглашений, которые могут заключить Трамп и Путин, - сказал Байер.

Он также рассказал об опасениях, которые вызвала встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

- Ким пока дал только обещания. Мы не знаем, прекратил ли он обогащать уран. Только Трамп объявил саммит таким успешным, - признался Байер.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп ответил «Посмотрим» на вопрос журналистов о возможности признания Крыма российским.