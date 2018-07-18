В ближайшее время проведут новый конкурс на должность директора «Центра защиты животных», - мэр Николаева

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Александр Голобродский
Мэрия Николаева в ближайшее время проведет новый конкурс на занятие должности директора коммунального предприятия «Центр защиты животных».

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

Сенкевич говорит, что не будет накладывать вето на решение городского совета о контрольной комиссии, которая проверит деятельность отстраненного и.о. директора КП Александра Голобродского. Также Сенкевич говорит, что скоро примут новую программу обращения с животными.

«И я уверен, что в результате николаевцы решат проблему с бездомными животными спокойно, цивилизовано и во взаимном уважении к различным мнениям и позициям по этому вопросу!».

«В то же время я обращаюсь к некоторым депутатам и общественным деятелям прекратить сеять в обществе вражду, распространять фейковую, ложную информацию по этому поводу и тем самым нагнетать ситуацию, накручивать людей и провоцировать стычки», - заявил Сенкевич.

Вадим Богданов

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