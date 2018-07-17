Голобродского отстранили от должности и.о. директора «Центра защиты животных» – на КП будет проверка

Александр Голобродский Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора коммунального предприятия «Центр защиты животных», пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия.

Такое решение депутаты приняли на сессии Николаевского городского совета 17 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Во время сессии депутат от «Самопомощи» Вячеслав Апанасенко заявил, что Голобродский занимается самоуправством, и отметил, что есть проект решения по созданию контрольной комиссии, которая проверит законность действий Голобродского на должности директора КП. Проект предусматривает на период работы комиссии отстранить Голобродского и на его место назначить доктора КП Александру Логвинову и в течение трех месяцев предоставить отчет по результатам проверки.

В итоге мэр Сенкевич вынес вопрос по созданию контрольной комиссии, которая проверит законность действий Голобродского. За такое решение со второго раза проголосовало 29 депутатов. В состав комиссии вошли депутаты: Вячеслав Апанасенко, Лариса Веселовская (оба – оппоненты Голобродского – ПН), Олег Грипас, Елена Киселева, Анатолий Петров и Павел Зоткин.

Напомним, что ранее директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что на КП из-за агрессивного поведения усыпили 70 собак. После этого произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале.