США могут исключить «Русал» Дерипаски, в который входит НГЗ, из санкционного списка

Министерство финансов США готово исключить российского производителя алюминия «Русал» из санкционного списка.

Об этом сообщил глава министерства Стивен Мнучин, передает «Reuters».

Он подчеркнул, что компания «важна для мирового рынка алюминия». Министр рассказал, что российский производитель обратился к американскому министерству с просьбой снять с нее американские ограничительные меры.

«Я не собираюсь сейчас рассказывать о специфике этих предложений и о том, где мы сейчас находимся по ним, но да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель (снятие санкций, - ред.)», - подчеркнул Мнучин.

Глава Минфина США отметил, что вывод «Русала» из бизнеса не является целью Штатов из-за важности компании на мировом рынке алюминия.

Следует отметить, что руководство «Русала» подало в отставку и предупредило о проблемах с выплатой долгов. В компании отметили, что изменят состав руководства для того, чтобы избежать санкций США.

Напомним, что Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ и «Русал» попали в санкционный список, который власти США опубликовали в начале апреля. Ограничения в отношении предприятий согласились отменить, если Дерипаска откажется от управления ими. В связи с этим 27 апреля бизнесмен согласился выйти из руководства En+ и снизить долю принадлежащих ему активов этой компании. Кроме того, сообщалось, что Украина на год ввела санкции против Дерипаски.

Ранее подконтрольный Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

«Glenсore» является давним партнером «Русала». Слияние этого швейцарского трейдера с «Русалом» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компанией» произошло еще более десяти лет назад. Новосозданный холдинг стал называться «Объединенная компания Русский алюминий», контрольный пакет акций оказался у структур Дерипаски.